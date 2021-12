Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Dorfbach in Nollingen drohte überzulaufen

Freiburg (ots)

Anwohner teilten der Polizei am Samstag, 04.12.2021, gegen 09.20 Uhr mit, dass der Dorfbach in Höhe der "Untere Dorfstraße", Hausnummer 28, zum Überlaufen drohe. An einer Baustelle an einer Brücke staue sich das Wasser, da sich dort Betonsockel und Sandsäcke im Bach befanden. Die zuständige Baufirma konnte erreicht werden und entfernte mit schwerem Gerät die Betonsockel sowie die Sandsäcke aus dem Wasser. Ein Übertritt des Dorfbaches konnte verhindert werden. Es dürfte kein Sachschaden entstanden sein. Die Feuerwehr sowie der Bauhof der Stadt Rheinfelden leisteten vor Ort technische Hilfe.

