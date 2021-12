Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Betrunken mit E-Scooter gestürzt

Freiburg (ots)

Ein Zeuge teilte der Polizei am Samstag, 04.12.2021, gegen 13.45 Uhr mit, dass ein vor ihm fahrender E-Scooter-Fahrer ohne ersichtlichen Grund nach rechts an den Randstein kam, stürzte und mit dem Kopf auf den Asphalt aufschlug. Man würde den Rettungsdienst und die Polizei an der Unfallörtlichkeit, in der Colmarer Straße / Einmündung Schusterinsel, benötigen. Der 37-jährige Fahrer wollte sich vom Rettungsdienst partout nicht behandeln lassen und unterschrieb eine Verzichtserklärung. Nichtsdestotrotz wurde der 37-jährige Fahrer dann von der Polizei ins Krankenhaus gebracht. Dies allerdings wegen einem durchgeführten Alkoholtest mit einem Ergebnis von etwa 1,9 Promille. Im Krankenhaus erfolgte eine Blutentnahme.

