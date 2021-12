Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach - Beide Autofahrer unter Drogeneinfluss

Freiburg (ots)

Breisach - Im Rahmen einer Verkehrskontrolle am Samstag, 04.12.2021, gegen 14:20 Uhr, am Grenzübergang in Breisach, zog die Polizei einen 24-jährigen Autofahrer aus dem Verkehr, da er das Fahrzeug ohne Fahrerlaubnis und unter dem Einfluss von Cannabis führte. Zur Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wurde der junge Mann zur Polizeidienststelle verbracht. Da ihm die Weiterfahrt untersagt wurde, wurde er im Anschluss von seinem 26-jährigen Mitfahrer abgeholt, bei welchem die Polizeibeamten ebenfalls Anzeichen auf eine Drogenbeeinflussung feststellen konnten. Auch bei ihm zeigte ein Drogentest den vorausgegangenen Konsum von Cannabis an. Somit gelangten beide Männer zur Anzeige wegen Fahrens unter berauschenden Mitteln.

