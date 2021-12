Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kandern: Rauch aus einem Silo mit Holzspäne - größerer Feuerwehreinsatz

Freiburg (ots)

Der Feuerwehr wurde kurz vor Mitternacht, Freitag 03.12.2021, gg. 23.40 Uhr, Rauch aus einem Silo, welches wohl mit Holzspäne gefüllt sei, mitgeteilt. Das Silo würde in der Feuerbacher Straße auf dem Gelände einer dort ansässigen Firma stehen. Ursächlich für die Rauchentwicklung war wohl ein Brand an einer Hackschnitzelanlage, welcher sich bis in das Silo ausbreitete. Die Feuerwehr war längere Zeit mit der Brandbekämpfung beschäftigt. Es wurde niemand verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 5.000 bis 10.000 Euro geschätzt. Der Polizeiposten Markgräflerland hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell