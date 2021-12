Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grenzach-Wyhlen: Brand in Gartenhütte durch unsachgemäße Handhabung eines Brandbeschleunigers

Freiburg (ots)

Am Freitag, 03.12.2021, gegen 15.25 Uhr, wurde die Feuerwehr zu einer brennenden Gartenhütte in die Ritterstraße gerufen. Vor Ort stellte sich heraus, dass es in einer Spüle zu einem Brand kam und dieser vor dem Eintreffen der Feuerwehr bereits von einem Bewohner gelöscht wurde. Beim Anfeuern eines Holzofens geriet nach Sachlage eine Flasche mit flüssigem Brandbeschleuniger in Brand, welche von dem Bewohner geistesgegenwärtig in eine Spüle geworfen wurde. Es wurde niemand verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell