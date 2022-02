Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Bad Fallingbostel: Geld und Laptop aus Pkw gestohlen; Soltau: 17-Jähriger fährt unter Drogeneinfluss; Munster: 1,36 Promille - Führerschein weg

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 09.02.2022 Nr. 1

08.02 / Geld und Laptop aus Pkw gestohlen

Bad Fallingbostel: In der Zeit zwischen Sonntag und Dienstag gelangten Unbekannte über die Beifahrerseite in einen VW Golf, der an der Heinrichstraße abgestellt war. Aus dem Innenraum entwendeten sie Kleingeld, aus dem Kofferraum einen Laptop. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Bad Fallingbostel unter 05162/9720 entgegen.

08.02 / 17-Jähriger fährt unter Drogeneinfluss

Soltau: Polizeibeamte kontrollierten am Dienstagabend einen 17jährigen E-Scooter-Fahrer auf der Walsroder Straße. Der Jugendliche führte einen Drogentest durch, der positiv auf THC reagierte. Zudem war sein Scooter nicht versichert. Die Beamten ließen eine Blutprobe entnehmen und leiteten Verfahren ein.

09.02 / 1,36 Promille - Führerschein weg

Munster: Ein 23jähriger Autofahrer aus Munster führte in der Nacht zu Mittwoch auf der Straße Am Hanloh im Rahmen einer Verkehrskontrolle einen Atemalkoholtest durch. Das Ergebnis lautete 1,36 Promille. Die Polizeibeamten stellten den Führerschein sicher, ließen eine Blutprobe entnehmen und leiteten ein Strafverfahren ein.

08.02 / Autofahrer unter Drogen

Bad Fallingbostel: Der Drogentest eines 26jährigen Autofahrers aus Bad Fallingbostel in einer Polizeikontrolle reagierte positiv auf THC, Amphetamine und Methaphetamine. Der Mann war am Dienstagnachmittag auf dem Hartemer Weg überprüft worden. Gegen 15.55 Uhr ging den Beamten auf der Von-Siemens-Straße ein weiterer Autofahrer ins Netz. Der Test des 39-Jährigen reagierte positiv auf THC. Die Polizisten ließen Blutproben entnehmen, stellten die Fahrzeugschlüssel sicher und leiteten Verfahren ein.

08.02 / Autofahrerin überschlägt sich bei Verkehrsunfall

Riepe: Bei einem Verkehrsunfall auf der K142 wurde am Dienstagmorgen, gegen 08.50 Uhr eine Autofahrerin leicht verletzt. Die 33jährige Frau aus dem Landkreis Rotenburg fuhr in Richtung Riepe und kam bei Kilometer 5,2 aufgrund von Unachtsamkeit nach rechts in den Grünstreifen, lenkte gegen, geriet ins Schleudern, kam nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich im Seitenraum und kam schließlich auf dem Dach zum Liegen. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

