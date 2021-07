Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Sachbeschädigung an der Nibelungenschule - Zeugen gesucht

Worms, Nibelungenschule (ots)

Durch bislang unbekannte Täter wurden an der Nibelungenschule in Worms Sachbeschädigungen begangen. So wurde am Sonntagnachmittag festgestellt, dass an einem Treppenaufgang der Schule zwei massive Sandsteinkugeln mutwillig aus ihrer Befestigung gelöst wurden. Eine der beiden Kugeln konnte vor Ort durch die Polizei sichergestellt werden. Die zweite Kugel wurde offensichtlich entwendet. Das Gebäude steht laut der Mitteilerin unter Denkmalschutz. Ein Tatzeitraum ist nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei Worms entgegen.

