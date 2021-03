Polizei Braunschweig

POL-BS: Braunschweigerin wird gewürgt - Zeugen gesucht

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Pepperstieg,

11.02.2021, 15.50 Uhr

Bereits am 11.02.21 kam es in Braunschweig-Querum zu einer Körperverletzung zwischen zwei Hundebesitzerinnen.

Eine 46-jährige Braunschweigerin ging mit ihrer Tochter und ihrem Hund in Querum spazieren. Auf dem Pepperstieg trafen sie auf eine Frau, die mit ihrem Riesenschnauzer unterwegs war. Die Hunde spielten miteinander. Die Frau mit dem Riesenschnauzer machte einen verwirrten Eindruck auf die 46-Jährige. Immer wieder rief sie laute Beleidigungen. Nach einiger Zeit ging die unbekannte Frau mit ausgestreckten Armen auf die 6-jährige Tochter zu. Die Braunschweigerin hatte Angst um ihre Tochter und zog die Frau an der Jacke zurück. Dann nahm sie ihre Tochter und entfernte sich. Die unbekannte Frau, die dabei zu Fall gekommen war, stand nun auf und ging der 46-Jährigen hinterher. Sie zog der Braunschweigerin von hinten am Schal, sodass sie keine Luft mehr bekam. Die Frau konnte sich mit Mühe drehen. Sie sagte der Angreiferin, dass sie keine Luft mehr bekommt. Die Unbekannte ließ daraufhin los und entfernte sich.

Die Frau wird als 175 cm groß, ca. 50 Jahre alt, dunkelblonde, grau melierte schulterlange Haare und auffallend blaue Augen beschrieben. Sie führte einen jungen verspielten Riesenschnauzer bei sich und soll im Bereich Querum wohnen. Hinweise zur Tat und der Person nimmt das Polizeikommissariat Nord unter 0531/476-3315 entgegen

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell