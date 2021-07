Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Unfall mit Personenschaden

Worms (ots)

Der 24-jährige Wormser befährt mit seinem Mercedes die Donnersbergstraße in Worms in Fahrtrichtung Hochheimer Straße. In Höhe der Hausnummer 45 beabsichtigt er in eine Parklücke am rechten Fahrbahnrand einzuparken. Hierbei touchiert er aufgrund ungenügendem Sicherheitsabstandes den 76-jährigen aus dem Leiningerland mit seinem rechten Außenspiegel. Dieser hatte seinerseits gerade geparkt und neben seinem PKW gestanden, als er vom Mercedes erfasst wurde. Der 76-jährige fällt hierbei zu Boden und zieht sich leichte Verletzungen zu, welche im Klinikum Worms behandelt werden. Der Außenspiegel des PKW wird zudem beschädigt.

