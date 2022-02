Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Soltau: In ehemalige Teefabrik eingebrochen; Bad Fallingbostel: Einbruch in Jugendherberge; Walsrode: Positiv auf THC getestet

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 08.02.2022 Nr. 1

07.02 / In ehemalige Teefabrik eingebrochen

Soltau: Unbekannte hebelten von Sonntag auf Montag das Küchenfenster der ehemaligen Teefabrik am Ebsmoor auf, gelangten in das Gebäude und durchsuchten Räume im Erdgeschoss. Ob etwas entwendet wurde ist bisher nicht bekannt.

07.02 / Einbruch in Jugendherberge

Bad Fallingbostel: Am vergangenen Wochenende versuchten Unbekannte eine rückwärtige Tür der Jugendherberge am Liethweg aufzuhebeln. Als dies misslang, brachen sie ein Fenster auf, gelangten in einen Aufenthaltsraum und versuchten, um im Gebäude voranzukommen, die Tür zum Flur aufzuhebeln. Als auch dies nicht gelang, ließen sie von ihrem Vorhaben ab. Beute machten die Täter nicht. Der Schaden an Fenster und Türen wird auf rund 2.000 Euro geschätzt. Hinweise zum Geschehen oder zu verdächtigen Personen nimmt die Polizei Bad Fallingbostel unter 05162/9720 entgegen.

07.02 / Positiv auf THC getestet

Walsrode: Polizeibeamte kontrollierten am Montagvormittag einen 23jährigen Autofahrer auf der Hannoverschen Straße und ließen ihn einen Drogentest durchführen. Der Test reagierte positiv auf THC. Eine Blutprobe, das Untersagen der Weiterfahrt sowie die Einleitung von Verfahren waren die Folge.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell