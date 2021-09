Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Erwitte - Unfall

Erwitte (ots)

Am Donnerstag, gegen 11:25 Uhr, ist es an der Bahnhofstraße zu einem Unfall gekommen. Eine 86-jährige Frau aus Anröchte wollte mit ihrem Krankenfahrstuhl, aus dem Völlinghauser Weg kommend, die Bahnhofstraße queren. Dabei übersah sie den Sattelzug eines 54-Jährigen, der auf der Bahnhofstraße in Richtung Anröchte unterwegs war. Der Lippstädter versuchte auszuweichen, konnte den Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern. Die Frau wurde schwer verletzt mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die Straße wurde für die Dauer der Rettungs- und Unfallaufnahmearbeiten komplett gesperrt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 3000 Euro geschätzt. (wo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell