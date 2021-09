Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Warstein - Mann bedroht Zeugen mit Messer - Polizei umstellt Haus und fordert Spezialeinheiten an

Warstein (ots)

Am Donnerstag (9. September) wurde die Polizei um kurz nach 10 Uhr über eine Bedrohung, mittels eines Messers, durch einen Bewohner der Ernst-Wiechert-Straße informiert. Ein Zeuge wurde durch den Tatverdächtigen mit einem Küchenmesser bedroht, jedoch nicht verletzt. Der Zeuge verließ daraufhin das Haus und informierte die Polizei. Mehrere Polizeibeamte umstellten anschließend das Haus und forderten Spezialkräfte an. Diese konnten den Tatverdächtigen nach einem Widerstand Ingewahrsam nehmen. Das zuständige Ordnungsamt wurde zur Prüfung der Unterbringung in eine psychiatrische Anstalt eingeschaltet. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell