Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Ense-Niederense - Unfall

Ense (ots)

An der Kreuzung von Bahnhofstraße und Bergstraße ist es am Mittwoch, gegen 16:50 Uhr, zu einem Unfall gekommen. Ein 24-jähriger Enser war mit seinem Auto auf der Bergstraße in Richtung Bahnhofstraße unterwegs. An der Kreuzung beabsichtigte er, geradeaus in die Straße Am Riesenberg zu fahren. Dabei übersah er den Wagen eines 61-jährigen Sassendorfers, der von der Möhnestraße kommend in Richtung B 516 fuhr. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Mann aus Sassendorf leicht verletzt wurde. Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf 10000 Euro. (wo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell