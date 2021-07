Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizisten tätlich angegriffen

Düsseldorf (ots)

Ein Mann (23) drohte in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (13./14. Juli) auf dem Bertha-von Suttner-Platz in Düsseldorf Bundespolizisten mit einem Pflasterstein. Anschließend schlug er wild um sich und griff im weiteren Verlauf einen Beamten an. Der 23-Jährige wurde unter Kontrolle gebracht. Nun wird gegen ihn wegen des tätlichen Angriffs ermittelt.

Die Bundespolizisten befanden sich auf einer Streifenfahrt als ihnen der 23-jährige Deutsche auf der Harkortstraße den Mittelfinger entgegenstreckte. Auf dem Bertha-von-Suttner-Platz stellten die Uniformierten den jungen Düsseldorfer zur Rede. Bei Ansprache hielt er einen Pflasterstein in der Hand und drohte diesen in Richtung der Uniformierten zu werfen. Nachdem die Beamten den Einsatz von Pfefferspray ankündigten, ließ er den Stein fallen.

Anschließend schlug er um sich und griff einen Beamten an. Er versuchte dem Polizisten mehrmals mit der Faust ins Gesicht zu schlagen. Die Schläge konnten abgewehrt werden. Eine Streife der Landespolizei kam zur Unterstützung hinzu und der Renitente wurde zu Boden gebracht, gefesselt sowie zur Dienststelle transportiert. Auf der Fahrt im Dienstfahrzeug spuckte er einem Beamten ins Gesicht.

Die Beamten stellten einen Atemalkoholwert von 0,9 Promille fest. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und durchgeführt. Der 23-Jährige wurde von der Wache entlassen. Ein Beamter erlitt eine Prellung sowie Schürfwunden am Arm. Er ist allerdings weiterhin dienstfähig. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Beleidigung, Bedrohung, gefährlicher Körperverletzung im Versuch, Körperverletzung und des tätlichen Angriffs eingeleitet.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell