BPOL NRW: Drei Festnahmen - Bundespolizei vollstreckt Haftbefehle innerhalb von drei Stunden

Dortmund - Essen (ots)

Am gestrigen Dienstag (13. Juli) vollstreckten Bundespolizisten gleich drei Haftbefehle am Dortmunder und Essener Hauptbahnhof, sowie am Flughafen Dortmund.

Im Hauptbahnhof Dortmund kontrollierten Bundespolizisten gegen 12:00 Uhr einen 34-Jährigen, der von der Staatsanwaltschaft Dortmund zur Festnahme ausgeschrieben war. Die Staatsanwaltschaft hatte den Deutschen wegen besonderen schweren Diebstahls in der Vergangenheit zu einer Freiheitsstrafe von sieben Monaten verurteilt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann in die Justizvollzugsanstalt verbracht.

Kurze Zeit später wurde im Hauptbahnhof Essen ein 45-Jähriger einer polizeilichen Kontrolle unterzogen. Bei einer Überprüfung kam eine Ausschreibung zur Festnahme der Staatsanwaltschaft Köln zum Vorschein. Der türkische Staatsangehörige wurde von der Staatsanwaltschaft wegen Diebstahls zu 39 Tagen Haft verurteilt. Anschließend brachten die Beamten den Essener in die Justizvollzugsanstalt.

Bei der grenzpolizeilichen Einreisekontrolle eines Fluges aus Bukarest/ Rumänien wurde gegen 14:45 Uhr ein 34-Jähriger vorstellig. Dabei stellte sich heraus, dass der rumänische Staatsangehörige von der Staatsanwaltschaft Deggendorf wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis ausgeschrieben war. Der Mann konnte die Erzwingungshaft von 35 Tagen abwenden, in dem er die Geldstrafe sowie die Kosten des Verfahrens in Höhe von 427,50 Euro bei der Bundespolizei beglich. Anschließend konnte der Rumäne seine Weiterreise fortsetzen. *RO

