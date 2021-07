Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

FW-MH: Gemeldeter Zimmerbrand mit Person

Mülheim an der Ruhr (ots)

Am 05.07.2021, gegen 11.30 Uhr, wurde der Leitstelle der Feuerwehr Mülheim eine Rauchentwicklung aus einer Wohnung im ersten Obergeschoß in der Wertgasse gemeldet. Da zu dieser Zeit nicht klar war ob sich noch Personen in der Wohnung aufhalten, wurden umgehend die beiden Löschzüge der Feuerwache Heißen und Broich, der Führungsdienst und der Rettungsdienst mit einem Rettungswagen sowie einem Notarzteinsatzwagen zur Einsatzstelle entsendet. An der Einsatzstelle bestätigte sich die Rauchentwicklung aus besagter Wohnung. Umgehend ging ein Trupp unter Atemschutz und einem Strahlrohr zur Menschenrettung in die Wohnung vor. Der vorgehende Trupp konnte schnell Entwarnung geben da sich in der Wohnung keine Person aufhielt. Die leichte Rauchentwicklung wurde durch Essen auf dem Herd ausgelöst, welches schnell abgelöscht werden konnte. Eine sich in der Wohnung befindliche Katze wurde sicherheitshalber zum Tierheim transportiert. Das Gebäude wurde nach erfolgter Löschmaßnahme mit einem Hochleistungslüfter belüftet. Im Anschluss an die Lüftungsmaßnahmen wurden die Räume mit einem Gasmessgerät frei gemessen. Die Einsatzstelle wurde im Anschluss der Polizei übergehen.

Hinweis: Rauchmelder können Leben retten! Bei diesem Einsatz ist es einer aufmerksamen Nachbarin zu verdanken, dass keine Menschen verletzt wurden und es zu keinem größeren Schaden gekommen ist.

