Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Bad Sassendorf - Unfall

Bad Sassendorf (ots)

Gegen 17:00 Uhr ist es am Mittwoch an der L 856 zu einem Unfall gekommen. Ein 30-jähriger Soester fuhr mit seinem VW auf dem Opmünder Weg. An der L 856 musste er verkehrsbedingt warten. Beim Anfahren übersah er ein Kind, welches mit seinem Fahrrad auf dem Radweg unterwegs war. Es kam zur Kollision. Das Kind stürzte und verletzte sich leicht. Es wurde zur weiteren Untersuchung mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. (wo)

