POL-DO: Vermisstenfahndung - Wer hat Anthony gesehen?

Dortmund (ots)

Die Dortmunder Polizei sucht aktuell mit einem Lichtbild den 15-jährigen Anthony Taylor Torka. Der Junge verließ am Sonntagmittag eine Einrichtung in der Stadt Selm und wird seitdem vermisst. Den Ermittlungen zufolge ist Anthony vertrauensselig und leichtgläubig. Zudem ist er nicht in der Lage, Gefahrensituationen richtig einzuschätzen.

Der Jugendliche ist etwa 170 cm groß und 82 kg schwer. Er hat rotblonde Haare und abstehende Ohren. Zuletzt trug er ein weißes T-Shirt mit unbekanntem Aufdruck, eine schwarze Jogginghose und rote Nike-Schuhe. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass er sich im Bereich des Lüner Hauptbahnhofs aufhält.

Haben Sie Anthony gesehen und/oder können Sie Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben? Melden Sie sich bitte bei der Kriminalwache der Dortmunder Polizei unter 0231-132-7441.

