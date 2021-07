Polizei Dortmund

POL-DO: Raub auf Seniorin - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0732

Bei einem Raub am Körner Hellweg ist eine Seniorin am Samstagvormittag (10. Juli) leicht verletzt worden. Die beiden Täter erbeuteten Bargeld und flüchteten. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen betrat eine 77-jährige Dortmunderin gegen 10.15 Uhr eine Bankfiliale am Körner Hellweg. Unmittelbar nach der Eingabe der PIN griff ihr ein unbekannter Mann an den Unterarm und stieß sie zur Seite, wodurch sie ins Stolpern geriet. Der Täter ging zum Geldautomaten und betätigte das Bedienfeld. Ein weiterer mutmaßlicher Täter versperrte der Dortmunderin zeitgleich den Weg und versuchte sie in ein Gespräch zu verwickeln. Bei der Herausgabe des Geldes aus dem Schacht gelang es der Seniorin nach dem Geld zu greifen. Sie entriss dem Haupttäter einen 50-Euro-Schein, bevor das Duo mit einem mittleren dreistelligen Geldbetrag in Richtung Stuttgartstraße flüchtete.

Die Täter werden wie folgt beschrieben:

1. ca. 20 bis 25 Jahre alt, 180 bis 190 cm groß, schlank, dunklerer Teint, trug eine dunkle Cappy - mit dem Schirm nach hinten - sowie eine dunkle Hose und dunkle Oberbekleidung

2. ca. 20 bis 25 Jahre alt, 170 bis 180 cm groß, schlank, dunklerer Teint, trug ebenfalls dunkle Kleidung sowie eine Cappy - in normaler Trageweise

Eine ähnliche Tat ereignete sich am Folgetag (11. Juli) gegen 10.10 Uhr an der Hagener Straße. Nachdem eine 52-jährige Dortmunderin eine dortige Bankfiliale betrat, folgten ihr zwei Männer, von denen ihr einer eine Zeitung vor das Gesicht hielt und nach dem Weg fragte. Die Dortmunderin reagierte sofort und brach den Abhebevorgang ab. Die Männer sprachen Deutsch mit deutlichem Akzent und entsprachen der obigen Beschreibung.

Die Polizei fragt: Wer hat die Taten beobachtet? Wer kann Angaben zu der Identität und/oder dem aktuellen Aufenthaltsort der mutmaßlichen Täter machen? Zeugen melden sich bitte bei der Kriminalwache der Dortmunder Polizei unter 0231-132-7441.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell