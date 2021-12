Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Geparktes Autos in der Wittekindstraße beschädigt

Lübbecke (ots)

Ein unbekannter Fahrzeugführer hat am vergangenen Wochenende einen an der Ecke Wittekindstraße/Kleistraße abgestellten Skoda beschädigt. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Ein Anwohner hatte den Wagen am Samstag gegen 14 Uhr am südlichen Fahrbahnrand der Wittekindstraße abgestellt. Als der Mann am Sonntagmittag um 12 Uhr zu dem Pkw kam, war die Fahrertür beschädigt. Der Verursacher hatte keinerlei Nachricht hinterlassen oder sich bei der Polizei gemeldet. Daher hoffen die Beamten des Verkehrskommissariats auf Hinweise zum Flüchtigen unter Telefon (05741) 2770.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell