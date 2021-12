Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Audi-Fahrer nutzt verbotenerweise Rettungsgasse

Lübbecke (ots)

Die für ein Einsatzfahrzeug gebildete Rettungsgasse nutzte am Freitagmittag (3. Dezember) ein Audi-Fahrer aus, um im Schlepptau des Rettungswagens an den anderen wartenden Verkehrsteilnehmer vorbeizuziehen. Dies wurde dem Verkehrskommissariat in Lübbecke zur Anzeige gebracht.

Das Geschehen ereignete sich gegen 14.30 Uhr auf der Berliner Straße. Zu dem Zeitpunkt befuhren mehrere Fahrzeuge die Bundesstraße 239 in Fahrtrichtung "Horst Höhe", als sich in Höhe der Barre-Brauerei von hinten ein Rettungswagen mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn näherte. Um dem Einsatzfahrzeug freie Fahrt zu gewähren, bildete man eine Rettungsgasse. Als die haltenden Autofahrer wieder anfahren wollten, fuhr der Audi-Fahrer - anstatt sich hinten einzureihen - mit hoher Geschwindigkeit an den anderen Fahrzeugen vorbei. Glücklicherweise kam es hierbei zu keinem Unfall. Nun bitten die Ermittler weitere Zeugen des Vorfalls, sich bei ihnen unter der Rufnummer (0571) 8866-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell