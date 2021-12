Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Frau nach Kollision auf der Bergkirchener Straße leicht verletzt

Hille (ots)

Bei der Kollision zweier Autos an der Kreuzung Bergkirchener Straße/Im Felde/Griepshop in Rothenuffeln erlitt am Montagmittag eine 69-jährige Autofahrerin aus der Gemeinde Hille leichte Verletzungen.

Die Frau war gegen 12.50 Uhr mit ihrem Opel aus Richtung Westen kommend auf der Straße "Im Felde" unterwegs und beabsichtigte die Bergkirchener Straße (L 772) geradeaus zu überqueren. Dabei kam es laut Polizei zum Zusammenstoß mit dem VW einer 26 Jahre alten Frau aus Diepenau. Die fuhr zu diesem Zeitpunkt mit ihrem Golf auf der Vorfahrtsstraße bergauf.

Die VW-Fahrerin hatte noch vergeblich versucht durch ein Bremsmanöver den Aufprall zu verhindern. Der Opel wurde herum geschleudert und kam an der Einmündung zur Straße "Griepshop" abseits der Fahrbahn zum Stehen. Eine Rettungswagenbesatzung kümmerte sich um die 69-jährige Fahrerin und brachte sie zur weiteren Behandlung ins Johannes-Wesling-Klinikum. Die Polizei schätzt den Schaden an den Fahrzeugen auf über 10.000 Euro.

