Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Nach Unfall am Netto-Markt: Polizei bittet Mercedes-Fahrer um Kontaktaufnahme

Rahden (ots)

Nach einem Unfall auf dem Parkplatz des Netto-Markts an der Gartenstraße in Rahden am Samstag, 4. Dezember, sucht die Polizei den Fahrer eines vermutlich goldfarbenen Mercedes der A-Klasse.

Ein 27-jähriger Skoda-Fahrer hatte sich am frühen Nachmittag bei der Polizei gemeldet und den Beamten berichtet, dass er in seinem schwarzen Kombi gesessen hätte, als gegen 14.10 Uhr der besagte Mercedes-Fahrer im Vorbeifahren seinen Pkw an der rechten vorderen Fahrzeugseite beschädigte. Zwar habe er noch versucht den Fahrer auf den Unfall aufmerksam zu machen, dieser sei jedoch vom Parkplatz in Richtung Innenstadt davon gefahren, so der Skoda-Fahrer weiter.

Laut dem 27-Jährigen war an dem Mercedes ein Kennzeichen mit MI-Zulassung angebracht. Hinweise werden von den Beamten des Verkehrskommissariats erbeten unter Telefon (05741) 2770.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell