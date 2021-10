Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unfallflucht in der Admiral-Klatt-Straße - Polizei sucht Zeugen

Wilhelmshaven (ots)

Der 29-jähriger Fahrer eines grauen Pkw VW Golf erschien am Sonntagabend auf der Dienststelle und teilte mit, wenige Stunde zuvor zwischen 16.15 Uhr und 16.30 Uhr an einem Unfall beteiligt gewesen zu sein. Nach seinen Angaben befuhr er die Admiral-Klatt-Straße in Fahrtrichtung Westen, als ihm in Höhe der Hausnummer 39 ein silberner oder grauer Pkw der Marke Opel mit einem Kennzeichen aus dem Zulassungsbezirk Wilhelmshaven entgegenkam und die Fahrbahnmitte überschritt. Es kam zum Zusammenstoß der Außenspiegel der beiden Pkw, wobei Sachschaden entstand. Der Pkw Opel setzte seine Fahrt, der von dem 29-Jährigen im Nahbereich nicht mehr angetroffen werden konnte. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell