Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfallflucht- Verkehrszeichen beschädigt

Zetel-Neuenburg (ots)

Am Samstag teilte eine Anwohnerin der Westersteder Straße mit, dass ein Verkehrszeichen in Höhe der Hausnummer 47 auf dem Boden liegen soll. Während der Sachverhaltsaufnahme wurden diverse Fahrzeugteile festgestellt. Es ist davon auszugehen, dass ein Pkw in der Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen ist und dabei das Verkehrsschild beschädigt hat.

Der Vorfall müsste sich zwischen 16.45 Uhr und 17.30 Uhr ereignet haben. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04451-9230 mit der Polizei Varel in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell