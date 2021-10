Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unbefugte Ingebrauchnahme eines Pkw/Fahrer ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis

Bockhorn (ots)

Am Samstag gegen 10.00 Uhr kontrollierte eine Streife in der Urwaldstraße einen 34-jährigen Fahrer eines Pkw Opel Corsa. Während der Kontrolle räumte der Fahrer ein, nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein, da ihm diese vor 2 Jahren gerichtlich entzogen wurde. Zudem stellten die Beamten fest, dass der Beschuldigte den mitgeführten Pkw unbefugt in Gebrauch genommen hat. Der Bruder hatte bis zum Anruf der Beamten keine Kenntnis darüber, dass sein Pkw vom Beschuldigten geführt wurde.

