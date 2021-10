Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Trunkenheitsfahrt - Autofahrer überschritt die 0,5 Promillegrenze

Varel (ots)

Am Samstagmorgen kontrollierte eine Streife in der Wiefelsteder Straße einen 21-jährigen Fahrer eines Pkw Opel. Bei der Kontrolle stellten die Beamten beim Fahrzeugführer eine Alkoholbeeinflussung fest. Ein durchgeführter Test an einem gerichtsverwertbaren Alkomaten ergab einen Wert von 0,64 Promille. Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt zunächst untersagt. Er muss jetzt mit einem Bußgeld von 500.- Euro und einem einmonatigen Fahrverbot rechnen.

