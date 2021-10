Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Radfahrerin beim Unfall verletzt

Varel (ots)

An der Einmündung Mühlenstraße/ Marktplatz kam es am Samstag gegen 14.10 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Radfahrerin verletzt wurde. Die Radfahrerin beabsichtigte mit ihrem Fahrrad an der für sie grün anzeigenden Lichtzeichenanlage die Mühlenstraße in Rtg. Marktplatz zu überqueren. Ein 21 -jähriger Vareler bog mit seinem Pkw vom Marktplatz kommend nach links in die Mühlenstraße ab und übersah dabei die bevorrechtigte Radfahrerin. Nach dem Zusammenstoß stürzte die Radfahrerin zu Boden. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht.

