Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Trunkenheit im Straßenverkehr

Varel (ots)

Am Sonntagvormittag kontrollierte eine Streife in der Wiefelsteder Straße einen 34- jährigen Vareler. Bei der Kontrolle stellten die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft fest. Ein am gerichtsverwertbaren Alkomaten durchgeführter Test ergab einen Wert von 0,80% Promille. Der Fahrer muss nun mit einem Fahrverbot und einer Geldbuße von 500.- Euro rechnen. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

