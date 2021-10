Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Auto überschlagt sich- Fahrerin leichtverletzt

Plate / Stolpe (ots)

Am Dienstagmorgen kam es auf der BAB 14 Höhe Plate, zu einem Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Autofahrerin. Die 54-jährige deutsche Fahrerin kam aus noch unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, woraufhin sich ihr PKW überschlug. Im Zuge der Unfallaufnahme war die rechte Fahrspur in Richtung Wismar für ca. eine Stunde gesperrt. Die Fahrerin kam mit leichten Kopfverletzungen in ein Krankenhaus nach Schwerin. Zur genauen Unfallursache wird nun ermittelt. An dem PKW entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 3000EUR.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell