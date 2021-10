Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Alkoholisierter Fahrradfahrer zog sich bei Sturz schwere Verletzungen zu

Boizenburg (ots)

Bei einem Sturz mit seinem Fahrrad hat sich ein 60-jähriger Mann am Sonntagabend in Boizenburg schwere Verletzungen zugezogen. Bisherigen Erkenntnissen zufolge war der Mann auf abschüssiger Straße mit seinem Fahrrad gegen einen Bordstein geraten und dabei gestürzt. Er zog sich unter anderem eine Schulterfraktur, eine Verletzung am Kopf sowie Abschürfungen zu. Der 60-jährige Deutsche, der einen Atemalkoholwert von 2,36 Promille aufwies, wurde anschließend zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Gegen ihn erstattete die Polizei Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell