Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Zwei Verkehrsunfälle vermutlich auf Sekundenschlaf zurückzuführen

Goldberg/ Parchim (ots)

Zwei Verkehrsunfälle am frühen Sonntagmorgen im Landkreis Ludwigslust-Parchim sind vermutlich auf Sekundenschlaf zurückzuführen. Auf der B 392 bei Goldberg überschlug sich kurz nach Mitternacht ein PKW, der zuvor von der Fahrbahn abgekommen war. Der 37-jährige deutsche Autofahrer verletzt sich dabei leicht. An seinem PKW entstand erheblicher Sachschaden, er musste abgeschleppt werden. Gegen 03 Uhr kam auf der BAB 24 bei Parchim ein LKW nach rechts von der Fahrbahn ab und durchbrach anschließend einen Weidezaun. Das Lastauto kam auf einer Wiese zum Stehen, der 60-jährige ukrainischer Fahrer blieb unverletzt. Der am LKW entstandene Sachschaden wird auf ca. 5.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell