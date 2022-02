Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Heidekreis: M-S-B nicht getragen - Polizei schreitet ein

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 08.02.2022 Nr. 2

07.02 / M-S-B nicht getragen - Polizei schreitet ein

Heidekreis: Im Heidekreis kam es am Montagabend in mehreren Orten zu Versammlungen von Befürwortern und Kritikern der aktuellen Corona-Verordnung. Bei den Corona-kritischen Versammlungen in Schneverdingen, Buchholz und Walsrode stellte die Polizei insgesamt sieben Teilnehmer fest, die keine Mund-Nase-Bedeckung trugen. Vier von ihnen weigerten sich darüber hinaus, ihre Personalien anzugeben. Sie wurden aus diese Grund mit zur Dienststelle genommen, wo die Personalien letztendlich herausgegeben wurden. Eine erkennungsdienstliche Behandlung war damit entbehrlich. Insgesamt leitete die Polizei 13 Verfahren ein, darunter fünf wegen des Nichtanzeigens einer Versammlung. Das Einleiten von Verfahren bezüglich der Weigerung, die Personalien anzugeben, wird aktuell geprüft.

