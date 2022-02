Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Soltau: Polizei sucht Ausreißer; Walsrode: E-Scooter aus Keller gestohlen; Dorfmark: Einbruch ins Strandbad

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 11.02.2022 Nr. 1

10.02 / Polizei sucht Ausreißer

Soltau: Zwei Jungen im Alter von sieben und acht Jahren hielten am Donnerstagnachmittag die Polizei in Soltau in Atem. Beide Kinder liefen nach einem Aufenthalt in der Innenstadt gegen 16.00 Uhr ihrer Begleitung weg, einer von ihnen ohne Jacke. Die Polizei suchte intensiv nach den Ausreißern und forderte wegen des zu erwartenden Einbruchs der Dunkelheit Personensuchhunde an. Gegen 19.15 Uhr konnte Entwarnung gegeben werden: Beide Jungs wurden wohlbehalten im E-Center an der Lüneburger Straße aufgegriffen.

09.02 / E-Scooter aus Keller gestohlen

Walsrode: Aus dem Keller eines unverschlossenen Mehrfamilienhauses an der Bromberger Straße entwendeten Unbekannte einen E-Scooter der Marke Ninebot im Wert von rund 400 Euro. Der Diebstahl wurde zwischen Freitag, 04.02.22 und Mittwoch, 09.02.22 begangen. Hinweise zum Verbleib des Scooters nimmt die Polizei Walsrode unter 051612/984480 entgegen.

10.02 / Einbruch ins Strandbad

Dorfmark: Im Laufe des vergangenen Jahres begaben sich Unbekannte auf das Gelände des Strandbads Dorfmark, brachen die Tür eines Holzschuppens heraus und hebelten das Vorhängeschloss eines Lagercontainers auf. Aus dem Container entwendeten sie einen Aufsitzmäher und ein Batterieladegerät. Der Schaden wird auf rund 8.000 Euro geschätzt. Hinweise zum Geschehen nimmt die Polizei Bad Fallingbostel unter 06162/9720 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell