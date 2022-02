Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Munster: Portmonee aus Umhängetasche gestohlen; Walsrode: Scheiben an Sprintern zerstört; Bad Fallingbostel: Polizist mit der Faust ins Gesicht geschlagen

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 15.02.2022 Nr. 1

14.02 / Portmonee aus Umhängetasche gestohlen

Munster: Einer 70jähigen Frau aus Munster wurde am Montag, in der Zeit zwischen 10.00 und 10.20 Uhr beim Einkaufen in der Lidl-Filiale am Kohlenbissener Grund das Portmonee aus der Umhängetasche gestohlen. Es konnte später im Nahbereich wieder aufgefunden werden - Das Bargeld in Höhe von 70 Euro fehlte. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Munster unter 05192/9600.

14.02 / Scheiben an Sprintern zerstört

Walsrode: Am vergangenen Wochenende zerstörten Unbekannte an zwei Transportern der Marke Mercedes, Typ Sprinter jeweils die Scheibe der Fahrertür komplett und beschädigten beide Frontscheiben punktuell. Der Innenraum der Fahrzeuge wurde nicht betreten. Die Fahrzeuge waren an der Straße Am Bahnhof abgestellt. Der Schaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Walsrode unter 05161/984480.

15.02 / Polizist mit der Faust ins Gesicht geschlagen

Bad Fallingbostel: In der Nacht zu Dienstag, gegen 03.00 Uhr erschien ein alkoholisierter 34jähriger Mann im Polizeikommissariat an der Düshorner Straße. Ohne erkennbaren Grund und ohne vorherige Konfliktlage schlug er einem Polizeibeamten mit der Faust ins Gesicht. Die Person wurde daraufhin von weiteren Beamten zu Boden gebracht und fixiert. Ein von ihr durchgeführter Atemalkoholtest ergab ein Ergebnis von 1,15 Promille. Die Beamten ließen eine Blutprobe entnehmen und leiteten ein Strafverfahren ein. Die Nacht verbrachte der Mann in der Ausnüchterungszelle in Soltau.

15.02 / Polizei sucht Zeugen zu Verkehrsunfall

Soltau: Auf der B71, kurz hinter dem Ortausgang Soltau in Fahrtrichtung Neuenkirchen, kam es am Mittwoch, 09.02.2022, gegen 18.45 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich der Verursacher entfernte. Eine 66jährige Autofahrerin war in Richtung Neuenkirchen unterwegs, als ihr auf ihrer Fahrspur ein Pkw entgegenkam, der ein anderes Fahrzeug überholte. Die Frau wich daraufhin nach rechts aus, fuhr gegen einen Baum und wurde dabei leicht verletzt. Die Polizei Soltau bittet Zeugen des Geschehens - insbesondere die Fahrerin/den Fahrer des überholten Pkw - sich unter 05191/93800 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell