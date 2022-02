Polizei Hagen

POL-HA: Randaliererin in der Innenstadt beißt Polizeibeamtem in den Finger

Hagen-Mitte (ots)

Als Polizeibeamte am Donnerstagnachmittag (10.02.2022) eine 44-Jährige Randaliererin in der Innenstadt in Gewahrsam nahmen, leistete diese Widerstand und biss einem von ihnen in den Finger. Gegen 15.00 Uhr rief ein 56-jähriger Busfahrer die Polizei zum Berliner Platz. Er sagte den Beamten, dass die 44-Jährige in seinem Bus laut herumgeschrien und andere Fahrgäste belästigt hat. Als er die Frau daraufhin ansprach, beleidigte diese ihn und beruhigte sich nicht. Auch den Polizeibeamten gegenüber verhielt die Hagenerin sich von Beginn an aggressiv und beleidigte sie als "Hurensöhne". Die scheinbar alkoholisierte Frau folgte keiner ihrer Anweisungen. Die Beamten nahmen sie zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam. Während die Frau zum Streifenwagen gebracht wurde, versuchte sie immer wieder, sich aus den Griffen der Polizisten zu lösen. Dabei biss sie einem der Beamten in den Finger und verletzte ihn dadurch. Er musste anschließend im Krankenhaus behandelt werden. Auch während der Fahrt zum Polizeigewahrsam beruhigte die 44-Jährige sich nicht. Sie drohte den Einsatzkräften damit, sie "umzubringen und abzustechen". Die Beamten leiteten Strafverfahren wegen des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, der Bedrohung und der Beleidigung gegen sie ein. Die Kripo übernimmt die weiteren Ermittlungen. (sen)

