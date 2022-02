Polizei Hagen

POL-HA: 61-jähriger Wetteraner bei Zusammenstoß zwischen PKW und LKW leicht verletzt

Hagen-Vorhalle (ots)

Bei einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem LKW verletzte sich ein 61-jähriger Autofahrer am Donnerstagmorgen (10.02.2022) in Vorhalle leicht. Der Wetteraner war, gegen 07.15 Uhr, mit seinem blauen Skoda auf der Volmarsteiner Straße in Richtung Hagen unterwegs. Ein 33-jähriger Hagener fuhr zu diesem Zeitpunkt mit seinem LKW rückwärts in eine dortige Grundstückseinfahrt. Für dieses Fahrmanöver musste er die Fahrstreifen für beide Fahrtrichtungen in Anspruch nehmen. Aus bislang ungeklärter Ursache kollidierte der 61-Autofahrer mit dem rangierenden LKW. Bei dem Zusammenstoß verletzte er sich leicht und musste vom Rettungsdienst in ein Hagener Krankenhaus gebracht werden. An dem Skoda entstand Totalschaden. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Der LKW-Fahrer blieb unverletzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme sperrten Polizeibeamte die Volmarsteiner Straße in beide Fahrtrichtungen. Das Verkehrskommissariat übernimmt die Ermittlungen zur Unfallursache. (sen)

