Polizei Hagen

POL-HA: Auto gestohlen und Unfall verursacht - Unbekannte Täter flüchten

Hagen-Wehringhausen (ots)

Bislang unbekannte Täter stahlen am Mittwochabend (09.02.2022) das Auto eines 44-jährigen Mannes, verursachten später damit einen Verkehrsunfall und flüchteten vom Unfallort. Gegen 18.50 Uhr rief der Hagener die Beamten zur Bismarckstraße, weil er den Diebstahl seines Citroen zur Anzeige bringen wollte. Diesen hatte er nach eigenen Angaben am Abend des Vortages dort geparkt. An dem ehemaligen Parkplatz des Autos fanden die Beamten Glasscherben auf, die vermutlich von einer der Seitescheiben stammten. Gegen 21.45 Uhr erhielt die Polizei dann von einem Zeugen Hinweise auf einen Citroen mit beschädigter Seitenscheibe, der über eine Wiese in der Wehringhauser Straße fährt. Als die Beamten dort ankamen, erkannten sie den PKW des 44-Jährigen. Dieser stand dort am Fahrbahnrand geparkt und wies an mehreren Stellen Unfallschäden auf. Eine Laterne im nahen Umfeld stand schief und die Rasenfläche war durch Reifenspuren beschädigt. Die Täter des Autodiebstahls und vermutlich auch Verursacher des Unfalls flüchteten vor dem Eintreffen der Polizisten von der Unfallstelle. Der Citroen wurde als Beweismittel sichergestellt. Die Beamten leiteten Strafverfahren wegen des Diebstahls sowie des unbefugten Gebrauchs von Kraftfahrzeugen und der Unfallflucht ein. Das Verkehrskommissariat übernimmt die weiteren Ermittlungen. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell