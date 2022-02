Polizei Hagen

POL-HA: Mann beißt Ehefrau in den Rücken

Hagen-Boele (ots)

In Boele verletzte ein Mann seine Ehefrau bei einer häuslichen Gewalt in einem Mehrfamilienhaus. Am Donnerstag (10.02.2022) gegen 1 Uhr stritt sich das Paar zunächst verbal. Die Frau gab bei der Polizei an, irgendwann von ihm auf das Bett gedrückt worden zu sein. Der Hagener habe sie dann am Hals gekratzt, ihr den Mund zugehalten sowie in den Rücken gebissen. Der 49-Jährige bestritt die Angaben seiner Partnerin. Die Beamten verwiesen ihn der Wohnung und erteilten ihm ein zehntägiges Rückkehrverbot. Er erhielt eine Strafanzeige. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell