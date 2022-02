Polizei Hagen

POL-HA: Kupferleitungen und Rohre in zwei Mehrfamilienhäusern entwendet

Hagen-Emst (ots)

In der Elmenhorststraße entwendeten Unbekannte Kupferleitungen- und Rohre für Gas und Wasser aus zwei Mehrfamilienhäusern. Auf dem Fußboden verteilt lagen nur noch die Ummantelungen der Rohre. Die Tat ereignete sich nach bisherigen Ermittlungen zwischen Montag (07.02.2022) gegen 22 Uhr und Dienstag (08.02.2022) gegen 12 Uhr. In einem der Häuser war an der Kellertür das Blatt im Bereich des Schlosses abgesplittert. Ein Bewohner gab an, am Dienstag zwischen 12 Uhr und 13 Uhr zwei männliche Personen im Treppenhaus gesehen zu haben, die wie Handwerker gekleidet waren. Sie seien schwarz gekleidet, zwischen 40-50 Jahre alt gewesen und hätten ihm mitgeteilt, dass seine Heizung nicht mehr funktioniere. Danach ging sie in unbekannte Richtung davon. Weitere Hinwiese konnte der Bewohner nicht geben. Die Polizei Hagen bittet weitere Zeugen, sich unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 zu melden. (arn)

