POL-HA: Störung der Totenruhe - Unbekannte beschädigen Eingangstür der Friedhofskapelle in Altenhagen

Hagen-Altenhagen (ots)

In dem Zeitraum zwischen Montagnachmittag (07.02.2022) und Dienstagmorgen beschädigten bislang unbekannte Täter die Tür eines Gebäudes auf dem Friedhof in Altenhagen. Am Dienstagmorgen rief ein 43-jähriger Mitarbeiter der Stadt die Polizei zur Friedensstraße und führte die Beamten zu der Kapelle des Friedhofs. Dort zeigte er ihnen die beschädigten Glaseinsätze der Holztür des Haupteinganges. Der Mann sagte den Polizisten, dass er auch schon am Morgen des vergangenen Tages ein Loch in einer der Scheiben festgestellt hatte. Die Beamten leiteten Strafverfahren wegen der Sachbeschädigung und der Störung der Totenruhe ein. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 02331-986 2066. (sen)

