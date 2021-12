Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit Personenschaden - Fahrzeugführer alkoholisiert

Röbel (LK MSE) (ots)

Am 29.12.2021 um 22:40 Uhr wurde die Polizei über einen Verkehrsunfall kurz vor der Ortschaft Kroneiche in Kenntnis gesetzt. Beim Durchfahren einer Linkskurve kam ein 28-jähriger deutscher Fahrzeugführer eines PKW Ford nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Die eingesetzten Kräfte des Polizeireviers Röbel stellten bei ihrem Eintreffen vor Ort den Fahrer sitzend auf dem Fahrersitz fest. Er war ansprechbar und wies Verletzungen auf. Bei der Erstversorgung konnten die Polizeibeamten Alkoholgeruch in dessen Atemluft wahrnehmen. Ein anschließender Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,01 Promille. Der Führerschein des Unfallverursachers wurde daraufhin beschlagnahmt. Der verunfallte Fahrzeugführer wurde zur Behandlung seiner Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

