Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall auf der L21 bei Neuhaus

Ribnitz- Damgarten (LK VR) (ots)

Am 27.12.2021 kam es zu einem Verkehrsunfall auf der L21 zwischen Körkwitz Hof und Dändorf. Dabei wurde eine Person leicht verletzt. Gegen 15.20 Uhr befuhr die Fahrzeugführerin eines Mercedes die L21 in Richtung Ribnitz-Damgarten. Auf der Höhe des Abzweigs Neuhaus musste sie verkehrsbedingt ihr Tempo reduzieren, da ein vorausfahrendes Fahrzeug abbiegen wollte. Der hinter ihr fahrende Fahrzeugführer eines VW Passat erkannte dies zu spät. Es gelang ihm nicht mehr rechtzeitig, sein Fahrzeug zum Stehen zu bringen. So prallte der VW auf den vorausfahrenden Mercedes auf. Durch den Zusammenstoß entstand an beiden Fahrzeugen ein Sachschaden von insgesamt 17.000 Euro. Der VW Passat war nicht mehr fahrbereit und musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Die Fahrerin des Mercedes wurde leicht verletzt. Der VW- Fahrer blieb unverletzt.

