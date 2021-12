Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Unbekannte Täter entwenden Futtermittel aus einer Schweinemastanlage

Heringsdorf (ots)

Im Zeitraum vom 16.12.2021 bis zum 26.12.2021 drangen bislang unbekannte Täter insgesamt dreimal auf das Gelände der Schweinemastanlage in der Ortschaft 17429 Katschow auf der Insel Usedom. Dort entwendeten sie eine zur Zeit unbekannte Menge an Futtermittel für die Schweinmastanlege, welche dort in Silos gelagert werden. Auf Grund dessen können auch noch keine Angaben zum Wert der entwendeten Futtermittel gemacht werden. Der bei den Einbrüchen entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 500,-EUR. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeugen, welche in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich telefonisch im Polizeirevier Heringsdorf unter der Telefonnummer 038378 - 279 0, in jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Internetwache der Polizei M-V unter www.polizei.mvnet.de zu melden.

