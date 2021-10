Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schriesheim: Unfallflucht; Zeugen gesucht

Schriesheim (ots)

Der bislang unbekannte Fahrer eines Mercedes Coupé der C-Klasse verursachte am Dienstagabend, gegen 21 Uhr, an der Einmündung Paseinstraße/Sofienstraße einem Verkehrsunfall und fuhr einfach weiter, ohne sich um den Schaden an einem geparkten Toyota Prius von mehreren tausend Euro zu kümmern. Zeugen wenden sich bitte an das Polizeirevier Weinheim, Tel.: 06201/1003-0 oder an den Polizeiposten Schriesheim, Tel.: 06203/61301.

