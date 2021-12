Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Einbruch in ein Einfamilienhaus in Neustrelitz-Tatverdächtiger auf Autobahnrastplatz gestellt

PHR Neustrelitz (ots)

In der Zeit vom 25.12.2021 11:00 Uhr bis 22:00 Uhr wurde in ein Wohnhaus in 17235 Neustrelitz, in der Straße Am Tiergarten während der Abwesenheit der Eigentümer eingebrochen. Der Täter hatte sich widerrechtlich Zutritt zum Haus verschafft und einen PKW vom Typ Mercedes sowie beide dazugehörigen Fahrzeugschlüssel entwendet. Es entstand ein Sachschaden von ca. 100,- Euro. Der Stehlschaden inklusive PKW wird auf ca. 15.000,- Euro geschätzt. Durch das Polizeihauptrevier Neustrelitz wurden umgehend Fahndungsmaßnahmen nach dem entwendeten PKW eingeleitet. Der Kriminaldauerdienst war vor Ort und hat Spuren gesichert. Noch während die Spuren gesichert wurden, stellten Kollegen von der Landespolizei Brandenburg,des Autobahnreviers Walsleben, den PKW auf einer Raststätte fest. Der 37-jährige deutsche Fahrzeugführer, der unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, wurde noch vor Ort festgenommen. Der Tatverdächtige steht im dringenden Verdacht zuvor den Einbruchsdiebstahl in Neustrelitz begangen zu haben. Die Ermittlungen dauern an. Im Auftrag Jürgen Kolletzki Polizeiführer vom Dienst, Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

