POL-BN: Bonn-Vilich: 41-jährige Fußgängerin verletzt - Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht

Bonn (ots)

Die Bonner Polizei sucht Zeugen nach einem Verkehrsunfall, der sich bereits am 28.09.2021 in Vilich ereignet hatte und bei dem eine 41-jährige Frau verletzt wurde. Ein Autofahrer hatte sich damals unerlaubt vom Unfallort entfernt.

Am dem Donnerstag zur Unfallzeit gegen 12:30 Uhr überquerte die Frau nach eigenen Angaben einen Fußgängerübergang an der Kreuzung Adelheidisstraße / Clemenstraße bei für Fußgänger Grünlicht zeigender Ampel. Der Fahrer eines dunklen Mercedes, der aus unbekannter Richtung in die Adelheidisstraße einbog, erfasste die Frau, die dadurch auf die Motorhaube fiel. Nachdem der Pkw abgebremst und kurz angehalten hatte, setzte der Fahrer seine Fahrt wenige Sekunden später fort, ohne sich um die Verletzte zu kümmern oder seine Personalien anzugeben.

Im Zuge der Ermittlungen wurde erst jetzt bekannt, dass sich am Unfallort zur Unfallzeit auch ein Schuljunge und zwei Frauen aufgehalten haben sollen. Die Ermittler bitten diese oder gegebenenfalls andere Zeugen sich unter der Rufnummer 0228 15-0 bei der Polizei zu melden.

