POL-BI: Fünfte gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Bielefeld und Polizei Bielefeld: Tötungsdelikt in Brackwede - wichtige Zeugin gesucht

DS / Bielefeld-Brackwede. Die Ermittler der Mordkommission "Haupt" konnten eine wichtige Tonaufnahme ausfindig machen.

Wie zuvor berichtet, wurde ein 31-jähriger Mann am Mittwochabend, dem 08.12.2021, gegen 21:45 Uhr, an der Bushaltestelle "Brackwede Kirche" durch mehrere Schüsse schwer verletzt und verstarb einige Zeit später im Krankenhaus. Ein 28-jähriger Tatverdächtiger stellte sich der Polizei und befindet sich derzeit in Untersuchungshaft. Es werden weiterhin weitere Zeugen der Tat gesucht.

Die Ermittler konnten in Besitz einer Tonaufnahme gelangen, welche über einen Instant-Messaging-Dienst versendet wurde. In dieser Tonaufnahme ist eine weibliche Stimme zu hören und anschließend mehrere Schüsse.

Die Mordkommission "Haupt" fragt nun gezielt nach der Versenderin dieser Tonaufnahme. Sie könnte eine wichtige Zeugin in diesem Sachverhalt sein.

Die Versenderin der Tonaufnahme und andere Zeugen melden sich bitte bei der Polizei Bielefeld unter der 0521 545-0.

