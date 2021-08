Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Wahlplakate entwendet - Zeugen gesucht

Wolfsburg (ots)

Schöningen Elmstraße

11.08.2021, 13.00 Uhr - 16.00 Uhr

Insgesamt 15 Wahlplakate einer Partei aus dem Kreisverband Helmstedt haben Unbekannte in der Elmstraße in Schöningen entwendet. Die Tat geschah am Mittwochnachmittag zwischen 13.00 Uhr und 16.00 Uhr.

Der dabei entstandene Schaden beläuft sich dabei um geschätzte 300 Euro.

Die betroffene politische Partei hat Strafanzeige bei der Polizei erstattet. Die Ermittler suchen nun Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet haben. Da die Plakate recht hoch angebracht worden waren, gehen die Ermittler davon aus, dass die Täter mit einer Leiter unterwegs waren, um an die Plakate heranzukommen und abnehmen zu können.

Hinweise nimmt das Polizeikommissariat am Burgplatz entgegen. Rufnummer 05352/95105-0.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell