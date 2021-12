Polizei Bielefeld

POL-BI: Tötlicher Verkehrsunfall auf dem Ostwestfalendamm

Bielefeld (ots)

Am 13.12.2021, gegen 16:00 Uhr, befuhr ein 24-jährige BMW Fahrer aus Bielefeld den Ostwestfalendamm in Richtung Autobahn A33. In Höhe der Abfahrt Quelle bemerkte er einen verkehrsbedingten Rückstau zu spät und fuhr mit hoher Geschwindigkeit auf das Stauende auf. Dadurch wurde 3 weitere Pkw aufeinander geschoben. Die 32-jährige Fahrerin eines PKW Nissan aus Bielefeld wurde durch die Wucht des Aufpralls in ihrem PKW eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr aus ihrem Fahrzeug befreit werden. Ebenfalls leicht verletzt wurde die 34-järige Fahrerin eines PKW VW. Ein weiterer PKW VW wurde ebenfalls beschädigt. Der 56-jährige Fahrer aus Steinhagen blieb unverletzt. Die Fahrerin des PKW Nissan wurde noch vor Ort notärztlich behandelt und dann einem Bielefelder Krankenhaus zugeführt, wo sie dann ihren schweren Verletzungen erlag. Ein Sachverständiger wurde zur Unfallaufnahme hinzugezogen. Der Ostwestfalendamm wurde in Fahrtrichtung A33 voll gesperrt und erst nach Beendigung der Verkehrsunfallaufnahme um 21:10 Uhr wieder freigegeben. Eine Ableitung war eingerichtet. Die Polizei Bielefeld bittet in diesem Zusammenhang Zeugen, denen der o.g. BMW unmittelbar vor dem Unfall auf dem Ostwestfalendamm aufgefallen ist, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 0521 5450 zu melden. jsc

